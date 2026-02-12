Nové Zámky pokračujú na víťaznej vlne. Mladíci dostali riadny debakel

Tipos SHL - vložený zápas
JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HC Nové Zámky 1:9 (1:2, 0:5, 0:2)
Góly: 15. Karšay (Tariška) - 2. Krchňavý (Molnár, Štrauch), 8. Molnár, 27. Mráz (Czuczor, Šuty), 32. Vítek (Barilla, Pavlák), 33. Štrauch (Molnár, Korím), 34. White (Kodhaj, Brejčák), 37. White (Kodhaj, Brejčák), 44. Barilla (Vítek, Vaverčák), 50. Paul (Kodhaj, Waite).
Rozhodovali: Adamec, Magušin - Jonák, Rehák, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 59
Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v Piešťanoch nad tímom JOJ ŠPORT Slovensko 18 9:1 vo štvrtkovom vloženom zápase Tipos SHL.
Naplno zabodovali vo štvrtom stretnutí v sérii a v tabuľke im patrí 7. priečka s mankom šiestich bodov na šiestu Dubnicu, ktorá drží posledné priame postupové miesto do play off a má zápas k dobru.