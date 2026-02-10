Trnava ukončila sériu prehier. Slovenská osemnástka mala šancu na body do konca duelu

Hokejisti HK Gladiators Trnava.
Hokejisti HK Gladiators Trnava. (Autor: Facebook HK GLADIATORS Trnava)
10. feb 2026 o 13:03
V tabuľke zostáva na barážovej 12. priečke.

Tipos SHL - vložený zápas

JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK Gladiators Trnava 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Góly: 13. Karšay (Šramatý), 47. Tariška (Friedl, Repka) - 1. Jamrich, 19. Haščič (Bíly, Miklík), 21. Haborák (Škultéty, Jamrich), 60. Múčka (Haščič, Škultéty).

Rozhodcovia: Opalek, Fridrich - Lepieš, Fekete, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 220

SR 18: Husár - Požgay, Tóth, Dedík, Pisarčík, Vrtiel, Syrný - Kopačka, Friedl, Regináč - Šromovský, Repka, Brath - Karšay, Šramatý, Tariška

Trnava: Hollý - Haborák, Škultéty, Šiškov, Bíly, Sabo, Fügersy, Scheuer, Bottán - Haščič, Mamonov, Miklík - Múčka, Jamrich - Jobek, Hanula, Michajlov - Klapica, Achberger

Hokejisti HK Gladiators Trnava zvíťazili nad JOJ ŠPORT Slovensko 18 4:2 v utorkovom vloženom zápase Tipos SHL v Piešťanoch.

Ukončili tak sériu piatich prehier a v tabuľke zostávajú na barážovej 12. priečke. Slovenská osemnástka je bez bodu na poslednom 13. mieste.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    dnes 13:03
