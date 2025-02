Vypadávanie: Priamy zostup alebo baráž? (Hokejový BOSS)

To, že najlepšia liga na svete je NHL, nie je pre nikoho prekvapenie. Ale že naša súťaž je na 11. mieste? Ako to vnímajú chalani?

A ako pomáha alebo nepomáha súťaži formát?

Momentálne je na Slovensku zavedené priame vypadávanie, teda posledný tím automaticky ide do 1. ligy a víťaz nižšej súťaže sa dostane do extraligy.

Je to tak správne pre slovenský hokej? Komu to vyhovuje? Ako veľmi to ovplyvňuje nasadzovanie mladých hráčov a naopak, ako veľmi to tlačí manažérov angažovať cudzincov?