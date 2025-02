Kto nesie zodpovednosť za škandál v Žiline? (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. V slovenskom hokeji sa znova odohralo množstvo zaujímavých vecí, na ľade, ale aj mimo neho. Druhé konštatovanie sa týka škandálu na žilinskom zimnom štadióne, kde sa strhla hromadná bitka medzi fanúšikmi Žiliny a Nitry. Ako vníma trio Boris, Ondro a Stano výtržnosti na extraligovom štadióne? Pozrite si najnovší Hokejový BOSS.

Bol to výborný zápas, ktorý sledovalo takmer 5 000 fanúšikov. Žilina hostila Nitru, nováčik majstra. Zápas sa skončil výsledkom 5:1 pre hostí, ale o jeho priebehu, góloch či pekných akciách sa dnes vôbec nehovorí. Všetko zatienili udalosti po zápase.

Domáci priaznivci mali na tribúnach aj pomoc poľských "tiežfanúšikov", Nitra zas enklávu ultras pražskej Sparty. Výsledok? Bitka na tribúne v sektore, kde stáli aj ženy a deti. „Je to naozaj o tom, že čakáme na prvú obeť? Veď sme tam videli hrubé bitky, kopačky do hláv. To naozaj musí niekto zomrieť, aby sme toto vykynožili? Veľa ľudí hovorilo, že títo fanúšikovia sa správajú ako opice. No neviem. Pozrime sa na gorily niekde v Rwande. Ležkajú si v tráve, papajú halúzky a banány a nemlátia sa ako sme videli túto skupinu na štadióne,“ konštatoval Ondro Rusnák. VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS

„Ja som dal výzvu fanúšikom, aby mi posielali videá. Dostal som im desiatky. Všetkým za ne ďakujem. Mám všetko sekundu po sekunde, presne teda viem, čo sa stalo. Videli sme jasné zlyhanie organizátorov. Nech sa na mňa nikto v Žiline nehnevá, ale to ich stanovisko k tomu ešte... no, mali si to rozmyslieť.

Rozprával som sa o tom aj s množstvom ľudí v Nitre, pretože to bola v meste téma dňa. Aj tí najtvrdší fanúšikovia mi povedali, že oni dobre vedia, že nie sú svätí, ale toto bolo o niečom inom. Pýtam sa, ako sa dostali sparťania na štadión? Prečo sa otvorila brána s fanúšikmi hostí predtým, ako sa vyprázdnil domáci sektor. Je to jasné zlyhanie domácej SBS-ky. Tá by za iných okolností zobrala fanúšikom hocičo. Nepustia na vás na tribúnu s termoskou, teplým čajom, ale keď mali ochrániť slušných fanúšikov, totálne zlyhali. Fanúšikovia mi písali, ako ich deti toto všetko videli a následne plakali a nechápali, čo sa to stalo. Ďalší boli vlastne šťastní, že si to rozmysleli a na hokeji nešli, lebo sa tam stalo toto. To už kde sme, že toto riešime,!“ pripojil Valábik a pokračoval. Téma Žiliny a veľkého škandálu zatienili aj odchod najlepšieho hráča „vlkov“ – Nicka Jonesa – do Pardubíc. Hovorilo sa o jednej z najväčších súm v histórii extraligy. Boris na to trefne zareagoval. „Žilina zaňho zinkasovala peniaze? Tak môžu zaplatiť aspoň SBS-ku,“ poznamenal.

V podcaste rezonovali aj tieto témy: Aké tresty očakávajú chalani pre Žilinu a Nitru?

Kto bude pykať najviac za škandál?

Ako sa vyrovnali Košice s maródkou?

Ako vyzerá boj o postup do predkola play-off?

Kto získa desiate miesto?

Aký je odkaz rozpadu Nových Zámkov?

Čo predpovedali chalani už pred pár týždňami s novou posilou Slovana?

Tieto a ďalšie zaujímavé témy nájdete v štrnástom Hokejovom BOSS-ovi, ktorý je opäť nabitý zaujímavými príhodami a anekdotami v podaní tria Boris Valábik, Ondro Rusnák a Stano Benčat