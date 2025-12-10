Obranca za obrancu. Slovan a Banská Bystrica zrealizovali výmenu hráčov

Slovenský hokejový obranca Vojtech Zeleňák zamieril z Banskej Bystrice do HC Slovan Bratislava výmenou za práva na obrancu Borisa Žabku.
Kluby potvrdili transfer na svojich oficiálnych stránkach.
Prebiehajúca sezóna 2025/2026 bola pre Zeleňáka druhá vo farbách Banskej Bystrice. Odohral v nej 16 zápasov, v ktorých získal 4 kanadské body za asistencie.
„Súčasťou dlhodobého budovania mužstva je aj práca s hráčskym kádrom. Rozhodnutie vymeniť obrancu Zeleňáka a získať práva na Borisa Žabku vnímam ako krok, ktorý zapadá do našej stratégie posilňovať tím s výhľadom na ďalšie roky.
Boris je mladý hráč, ktorý v našom prostredí preukazuje výrazný progres a veríme, že jeho potenciál sa môže ďalej rozvíjať. Keďže Zeleňákovi na konci sezóny končil kontrakt, pristúpili sme k riešeniu, ktoré prináša väčšiu stabilitu a perspektívu pre budúcnosť klubu.
Som presvedčený, že ide o správny krok, ktorý dáva fanúšikom dôvod na optimizmus,“ povedal generálny manažér klubu Ľuboš Pisár.
Dvadsaťsedemročný Zeleňák má za sebou aj krátke pôsobenie v medzinárodnej súťaži IceHL a aj v českej extralige.
Prevažnú časť doterajšej kariéry však nastupoval v najvyššej slovenskej súťaži za slovenskú „dvadsiatku,“ Zvolen, Košice, Michalovce a Trenčín.
„Vojto nám zapadá do našej mozaiky. Je to defenzívny obranca s dobrými fyzickými parametrami. Takýto typ slovenského obrancu sme chceli doplniť do mužstva od začiatku sezóny. Veríme, že s výhľadom do play off nám presne takýto typ chýbal.
Vojto je v ideálnom hokejovom veku a sme presvedčení, že v podmienkach, aké mu v Slovane dokážeme vytvoriť, sa bude ešte zlepšovať," povedal generálny manažér HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček.