Slovan našiel náhradu za Harrisa, káder posilní kanadský útočník

O'Brien odohral uplynulé sezóny v zámorských tímoch Newfoundland Growlers (ECHL) a Toronto Marlies (AHL). V nedávno skončenej sezóne zaznamenal v drese Growlers v 59 zápasoch základnej časti 23 gólov a 64 asistencií, v 11 dueloch play off pridal 13 bodov (4+9).

O'Brien by mal v bratislavskom klube nahradiť na poste centra krajana Branta Harrisa, ktorý po vlaňajšej sezóne uprednostnil ponuku z Českých Budějovíc.

Bol najlepší nahrávač ligy a dostal sa do prvého All Star tímu ECHL. Za Marlies predtým nastúpil v siedmich stretnutiach (2+4). Do Bratislavy pricestuje 26. júla a k mužstvu sa pripojí na začiatku hlavnej fázy letnej prípravy.