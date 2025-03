Slovan si vypočul piskot fanúšikov. Pokazili sme to, hovoril kapitán tímu

„Nepamätám sa, kedy sme ich dali dva alebo tri,” hovoril Takáč, najproduktívnejší hráč tímu. „Potom prichádza piskot divákov a atmosféra v tíme ide rýchlo dole. Dúfam, že do pondelka sa to zmení.”

„Trápime sa v koncovke. Aj keď sa už dostaneme do nejakých šancí, nevieme súperom odskočiť. Ťažko sa z toho dostáva, ale dúfam, že sa nám to nejakým spôsobom podarí,” dodal Sersen.

Tréner žiada fanúšikov o podporu

Posledný zápas mal byť akousi previerkou pred sériou so Zvolenom, ktorý ukončil dlhodobú časť na 10. mieste. Hráči nakoniec odchádzali do kabíny so zvesenými hlavami.

„Nemôžeme byť odovzdaní. Je to nová súťaž. Musíme sa nastaviť tak, že to pre nás začína. Sme si vedomí, že sme to pokazili a teraz to musíme napraviť,” priznal Sersen.