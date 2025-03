ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (54. kolo)

Dnes sa hrá posledné kolo základnej časti Tipos Extraligy. Všetkých šesť zápasov sa začína o 18:00. Čaká nás derby Slovana proti Košiciam.



Slovan sa nachádza na 7. mieste so ziskom 81 bodov. Ešte má šancu poskočiť na 6. miesto, to by však Poprad musel podľahnúť posledným Novým Zámkom, ktoré dohrávajú sezónu s oslabeným kádrom. V prípade, že belasí obsadia siedmu priečku, v baráži o playoff si zahrajú proti desiatemu Zvolenu. Slovan doma prehral posledných sedem zápasov, v minulom kole podľahol Spišiakom na ich ľade 2:3.



Bez ohľadu na výsledok dnešného duelu obsadili Košičania po základnej časti druhú priečku so ziskom 98 bodov. Prvá Spišská Nová Ves získala 104 bodov a aktuálne tretia Nitra 94 bodov. Košice dokázali po troch prehrách v rade v minulom kole zvíťaziť, N. Zámky zdolali 4:1.