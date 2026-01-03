Okuliar s gólom i asistenciou pri víťazstve svojho tímu, Cehlárik bodoval pri tesnom triumfe

Marián Studenič nebodoval.

Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu AIK Skelleftea na ľade Färjestadu 6:2 v sobotňajšom zápase SHL.

Dvadsaťpäťročný krídelník nazbieral v 32 dueloch prebiehajúcej sezóny 20 bodov (13+7). Skelleftea si vďaka triumfu udržala druhú priečku v tabuľke. V drese Färjestadu nastúpil Marián Studenič, no nebodoval.

Z víťazstva sa tešil ďalší slovenský útočník Peter Cehlárik, ktorý prihral na úvodný gól pri triumfe jeho Leksandu nad HV 71 5:4.

Tridsaťročný krídelník nazbieral v 31 dueloch sezóny 21 bodov (4+17). Leksand je posledný, no manko na predposledné HV stiahol na dva body.

