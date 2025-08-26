Má Slafkovský šancu na Stanley Cup? Prognóza predpovedá šance tímov o päť rokov

BRATISLAVA. Ako bude vyzerať zámorská hokejová NHL o päť rokov? Novinár Paul Pidutti z portálu dailyfaceoff.com v tom má jasno a pripravil prognózu s vývojom jednotlivých klubov.
Ako teda budú vyzerať súpisky každého z 32 účastníkov profiligy? Kto má najväčšiu šancu na zisk Stanleyho pohára? Odpoveďou je, že v sezóne 2029/2030 by ho mal získať kanadský Montreal Canadies s Jurajom Slafkovským.
"Medzi výbermi v drafte, voľnými hráčmi, výmenami a odchodmi do športového dôchodku sa môžu súpisky za päť rokov úplne zmeniť," napísal Pidutti.
Pozrel sa podrobne na jednotlivé hráčske zmluvy, ktoré trvajú do roku 2030, mladíkov z klubov, prístup k novým talentom, generálnych manažérov aj trénerov s ich silnými a slabými stránkami či platový strop.
Toto všetko mu pomohlo urobiť rebríček, ktorý sa začal od 32. miesta, teda najhoršieho v rámci NHL o päť rokov. Týmto nešťastníkom by malo byť Los Angeles Kings.
Novinár poznamenal, že súčasní najlepší hráči tímu - najmä tí, ktorí majú aktuálne 20 rokov alebo viac - nebudú najlepšími v roku 2030. Dokonca aj hokejisti, ktorí starnú ako víno, prinášajú klesajúcu hodnotu.
Pripomenul, že jednotka draftu z roku 2025 bude mať v roku 2030 len 22 alebo 23 rokov. "Pre predstavu, Anton Lundell bol jediným hráčom Floridy mladším ako 25 rokov, ktorý nastúpil na viac ako päť zápasov v nedávnom úspešnom ťažení za Stanleyho pohárov. Je neuveriteľné, že len sedem z 51 najproduktívnejších hráčov play-off bolo mladších ako 25 rokov."
Tímy sa logicky v priebehu piatich rokov obohatia o mnoho nových tvárí. "Hoci nemôžeme vedieť, koho získajú, prirodzene to ovplyvňuje perspektívy klubu," priblížil Pidutti. Pri každom tíme uvádzal troch významných hráčov, ktorí majú zmluvu dlhšie alebo presne do sezóny 2029/2030 a troch tých, ktorí ju nemajú po roku 2029.
Tak postupne po LA Kings určil tímy v prestavbe, outsiderov, konkurencieschopné kluby a tie, ktoré majú šancu na celkový titul. Každá kategória zahŕňala osem klubov. Keď sa dopracoval k čelu rebríčka, výsledok je pre slovenských fanúšikov najpriaznivejší - Stanleyho pohár by mala získať organizácia Montreal Canadiens.
Nick Suzuki, Lane Hutson či Ivan Demidov majú podpísané kontrakty aj vrátane predpokladanej víťaznej sezóny. Aj keď ho autor článku nespomenul, medzi nimi je aj Slafkovský.
Rodák z Košíc by mal byť hráčom Montrealu do roku 2033. Naopak, Sam Montembault, Patrik Laine a Brendan Gallagher takúto dlhú zmluvu nemajú. To sa však časom môže zmeniť. "Habs budú nabití," uviedol Pidetti.
"Je jasné, že Montreal bude mať v roku 2030 množstvo hráčov v najlepších rokoch. To je pre túto prognózu podstatné. Demidov, ktorý rastie na hviezdu, a Hutson, ktorý sa mení na obrancu číslo 1 a ktorému sa darí proti elitnej konkurencii, sú najpotrebnejšími hokejistami v nasledujúcich piatich rokoch," dodal žurnalista Pidetti pre uvedený web.
Poradie tímov podľa Piduttiho na sezónu 2029/30:
Favoriti na titul: 1. Montreal (víťaz Stanleyho pohára), 2. Dallas, 3. Minnesota, 4. Chicago, 5. San Jose, 6. Carolina, 7. Anaheim, 8. Ottawa
Konkurencie schopné tímy: 9. Utah, 10. New Jersey, 11. Detroit, 12. Columbus, 13. Edmonton, 14. Washington, 15. Philadelphia, 16. Vegas
Outsideri: 17. Colorado, 18. Seattle, 19. St. Louis, 20. Tampa Bay, 21. Calgary, 22. Buffalo, 23. New York Islanders, 24. New York Rangers
Tímy v prestavbe: 25. Florida, 26. Boston, 27. Nashville, 28. Toronto, 29. Winnipeg, 30. Vancouver, 31. Pittsburgh, 32. Los Angeles