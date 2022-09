Zápas New Jersey - Montreal bude s tromi Slovákmi. Chýba Nemec

MONTREAL. Ani na druhý pokus sa nedočkáme súboja medzi slovenskou jednotkou a dvojkou draftu. Svedčia o tom formácie na tréningoch Montrealu Canadiens a New Jersey Devils.

Za Devils odohrá stretnutie útočník Tomáš Tatar, ktorý by mal hrať v prvej formácii s kapitánom Nicom Hischierom a hviezdnym Jesperom Brattom. Šimon Nemec hrať nebude.

Tréner Devils Lindy Ruff avizoval, že vzhľadom na to, že "diabli" odohrajú dva zápasy za dva dni, žiaden z jeho zverencov neodohrá obidva duely. Nemec by mal teda štartovať v noci z utorka na stredu o 1.00 proti New Yorku Islanders.