Slafkovského ocenila vlastná obec. Stal sa historicky prvým čestným občanom

Hokejový útočník Juraj Slafkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice-okolie.
Oficiálny dekrét mu odovzdali v sobotu 8. augusta počas Dňa obce Budimír. Informovala o tom obec na sociálnej sieti. V obci veria, že ich spoluobčan zo zámoria jedného dňa prinesie aj legendárny Stanleyho pohár.
„Čestné občianstvo bolo Jurajovi Slafkovskému udelené ako prejav hlbokej úcty, uznania a vďaky za mimoriadne športové úspechy, ktorými inšpiruje celé Slovensko a príkladne reprezentuje našu vlasť v zahraničí,“ uviedla obec.
Uznesenie o udelení najvyššieho obecného ocenenia prijalo obecné zastupiteľstvo 21. júla. Dekrét mu odovzdal starosta obce Vojtech Staňo spolu s obecnými poslancami.
„Pred piatimi rokmi, keď sa novým domovom rodiny Slafkovských stal Budimír, nikto z nás ani len netušil, čo všetko tento mladý, skromný chlapec za taký krátky čas dosiahne,“ skonštatovala obecná samospráva.
Pripomenula, že Slafkovský si na zimnej olympiáde v Pekingu 2022 okrem historickej bronzovej medaily za Slovensko vyslúžil aj ocenenie pre najužitočnejšieho hráča a v tom istom roku sa stal jednotkou draftu NHL ako vôbec prvý Slovák.
Aj na tohtoročnej zimnej olympiáde v Miláne v konkurencii najlepších hráčov sveta výraznou mierou prispel k 4. miestu Slovenska a stal sa členom All-Star tímu.
V NHL sa vypracoval na kľúčového lídra Montrealu, pričom láme klubové historické rekordy mladých hráčov. Na Slovensku sa už stal viacnásobným Hokejistom roka.
„Sme nesmierne hrdí, že svetová športová hviezda a človek s obrovským srdcom patrí práve k nám, do Budimíra,“ uviedla obec s praním pevného zdravia a ďalších úspechov. „Pevne veríme, že nás jedného dňa prídete do Budimíra potešiť aj s vysnívaným Stanley Cupom!,“ dodala.