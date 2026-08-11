Slafkovského ocenila vlastná obec. Stal sa historicky prvým čestným občanom

Juraj Slafkovský sa stal čestným občanom Budimíra
Juraj Slafkovský sa stal čestným občanom Budimíra (Autor: Facebook/Budimír)
TASR|11. aug 2026 o 15:54
ShareTweet0

V obci veria, že do nej raz prinesie Stanley Cup.

Hokejový útočník Juraj Slafkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír v okrese Košice-okolie.

Oficiálny dekrét mu odovzdali v sobotu 8. augusta počas Dňa obce Budimír. Informovala o tom obec na sociálnej sieti. V obci veria, že ich spoluobčan zo zámoria jedného dňa prinesie aj legendárny Stanleyho pohár.

„Čestné občianstvo bolo Jurajovi Slafkovskému udelené ako prejav hlbokej úcty, uznania a vďaky za mimoriadne športové úspechy, ktorými inšpiruje celé Slovensko a príkladne reprezentuje našu vlasť v zahraničí,“ uviedla obec.

Uznesenie o udelení najvyššieho obecného ocenenia prijalo obecné zastupiteľstvo 21. júla. Dekrét mu odovzdal starosta obce Vojtech Staňo spolu s obecnými poslancami.

„Pred piatimi rokmi, keď sa novým domovom rodiny Slafkovských stal Budimír, nikto z nás ani len netušil, čo všetko tento mladý, skromný chlapec za taký krátky čas dosiahne,“ skonštatovala obecná samospráva.

Facebook príspevok

Pripomenula, že Slafkovský si na zimnej olympiáde v Pekingu 2022 okrem historickej bronzovej medaily za Slovensko vyslúžil aj ocenenie pre najužitočnejšieho hráča a v tom istom roku sa stal jednotkou draftu NHL ako vôbec prvý Slovák.

Aj na tohtoročnej zimnej olympiáde v Miláne v konkurencii najlepších hráčov sveta výraznou mierou prispel k 4. miestu Slovenska a stal sa členom All-Star tímu.

V NHL sa vypracoval na kľúčového lídra Montrealu, pričom láme klubové historické rekordy mladých hráčov. Na Slovensku sa už stal viacnásobným Hokejistom roka.

„Sme nesmierne hrdí, že svetová športová hviezda a človek s obrovským srdcom patrí práve k nám, do Budimíra,“ uviedla obec s praním pevného zdravia a ďalších úspechov. „Pevne veríme, že nás jedného dňa prídete do Budimíra potešiť aj s vysnívaným Stanley Cupom!,“ dodala.

Reprezentácie

    Juraj Slafkovský sa stal čestným občanom Budimíra
    Juraj Slafkovský sa stal čestným občanom Budimíra
    Slafkovského ocenila vlastná obec. Stal sa historicky prvým čestným občanom
    dnes 15:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Slafkovského ocenila vlastná obec. Stal sa historicky prvým čestným občanom