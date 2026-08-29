Slovenská šestnástka ovládla domáci turnaj. V poslednom dueli deklasovala Švajčiarsko

Turnaj 4 krajín do 16 rokov
Slovensko - Švajčiarsko 7:2 (4:2, 3:0, 0:0)
Góly: 4. Pardupa (M. Radivojevič, Tomaštík), 9. Krúpa (Čičmanec, Tomaštík), 12. Dudáš (Čičmanec, Kontšek), 18. Tomaštík (tr. str.), 22. Hlavenka (Pardupa, Čičmanec), 30. Krejčí (Mišík), 37. Hlavenka (Krúpa) - 3. Carlehoeg (Josi, Von Aesch), 19. Berger (Röthlin, Koprio).
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov sa stali víťazmi turnaja štyroch krajín v Piešťanoch.
V záverečný tretí deň zdolali Švajčiarsko presvedčivo 7:2 a pri rovnosti bodov sa vďaka lepšiemu skóre umiestnili pred Helvétmi a Rakúšanmi.