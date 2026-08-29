Slovenskej šestnástke nevyšiel druhý zápas v Piešťanoch, podľahla Rakúsku

Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov v Piešťanoch
Slovensko – Rakúsko 3:4 (3:4, 0:0, 0:0)
Góly: 7. Mišík (M. Radivojevič, Gánovský), 13. Melicherčík (Tomaštík), 19. Spišák (tr. str.) – 2. Pylnoi (Brandstetter), 11. Schwendinger, 12. Weberberg (Brandstätter, Obrist), 18. Gal (Zavodnik)
Rozhodovali: Lesay, Crman – M. Orolin, Gegáň, vylúčení: 6:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 36:19., 211 divákov.
Zostava SR 16: Húska – Mišík, Gánovský, Čičmanec, Pardupa, Ondík, Blaško, Spišák, Siroťák – Studený, Melicherčík, Tomaštík – Krúpa, Ďurán, Krejčí – M. Radivojevič, Hlavenka, Karaba – Kontšek, Morávek, Dudáš. Tréner M. Štrbák.
Druhý zápas na Turnaji štyroch krajín slovenskej hokejovej reprezentácii do 16 rokov nevyšiel.
Duel s Rakúskom rozhodla prakticky prvá tretina. Skóre 3:4, ktoré prinieslo úvodných 20 minút, vydržalo napokon až do konca.
Slováci dostali po výhre 3:0 nad Nemeckom v prvom zápase turnaja studenú sprchu. Už v prvej tretine inkasovali zo 7 striel súpera 4 góly a prakticky od začiatku duel doťahovali.
Rakúšania sa za stavu 1:1 dostali v priebehu 11. a 12. minúty do rýchleho vedenia 3:1, čo jemne paralyzovalo mladý slovenský tím. Hoci dokázal ešte v úvodnom dejstve streliť dva góly, zakaždým doťahoval.
Málokto sledujúci zápas by veril, že po sedemgólovej prvej tretine už žiadny gól nepadne. Rakúšanov prekvapivé vedenie nakoplo, vypli sa k oduševnenému výkonu a až do poslednej sirény stretnutie oddreli. Napriek nepomeru streleckých aj gólových príležitosti triumfovali 4:3.
Hlas po zápase
Martin Štrbák, tréner SR 16: „Nie je to príjemné. Mali sme dobrú prípravu na duel, avšak prvá tretina nás stála lepší výsledok. Zo siedmich striel sme dostali štyri góly. Niektoré boli šťastné, niektoré prišli po našich chybách. Začali sme Rakúšanov naháňať. Takýto vstup súpera nabudil, hral oduševnene. Hoci sme mali streleckú aktivitu, vytúžený vyrovnávajúci gól sa nám nepodarilo streliť. Aj takáto prehra je skúsenosť. Úplne iná, ako po výhre 3:0 nad Nemeckom. Chalani majú o čom premýšľať.“