V Česku našiel druhý domov. Skalický predĺžil zmluvu s Mladou Boleslavou

MLADÁ BOLESLAV. Slovenský hokejový útočník Pavol Skalický sa dohodol s českým extraligovým klubom BK Mladá Boleslav na predĺžení kontraktu o ďalšie tri roky. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.
Skalický prišiel do Mladej Boleslavi v roku 2018 a následne v jej drese odohral dve sezóny so ziskom 28 a 45 bodov.
V roku 2020 zamieril do najvyššej fínskej súťaže, v ktorej strávil tri sezóny. V lete 2023 sa vrátil do Mladej Boleslavi a prebiehajúca sezóna 2025/2026 je pre neho už celkovo piata v drese BK.
Doteraz v nej odohral 16 zápasov so ziskom 7 kanadských bodov za 4 góly a 3 asistencie. Okrem Skalického sa vedenie klubu dohodlo na novom kontrakte aj s českým útočníkom Tomášom Fořtom.
„Obaja sú základnými stavebnými kameňmi nášho útoku a zároveň dôležitá súčasť kabíny. Hráči tohto typu sa dnes ťažko zháňajú, preto sme radi, že sme sa dohodli na ďalšej spolupráci,“ uviedol športový riaditeľ BK Mladá Boleslav Tomáš Vlasák.
„Mladá Boleslav je už môj český domov. S rodinou sa tu cítime dobre, takže ma teší, že tu budem môcť naďalej pôsobiť,“ konštatoval Skalický.