Skalica domáci mečbal nevyužila. Dubnica si vynútila rozhodujúci siedmy zápas

Juraj Jurík, tréner Skalice: „Myslím si, že sme neodohrali zlý zápas, bohužiaľ ale s krutým koncom pre nás. Rozhodla efektivita v zakončení, mali sme tlak. Z prvej šance sme nedali gól. Súper nám dvakrát odskočil. Svoje brejky premenil a bolo to 2:0. Stále sme sa vracali do zápasu. Je škoda, že sme nevyrovnali na 2:2, bolo by to zaujímavejšie. Proste rozhodlo to, že aj keď sme mali tie šance kvalitné, tak sa od nás odklonilo šťastie. Bolo tam veľa tyčiek. Hokej sa hrá na góly a v tom bol súper lepší. Je to 3:3, odpočinieme si, pripravíme sa na siedmy zápas. Siedmy zápas nemá favorita a ja verím, že toto mužstvo to zvládne.“

Peter Kopecký, asistent tréner Dubnice: „V podstate typický play off zápas, v ktorom sme dali prvý gól. Chlapci to ubojovali. Súper odvolal brankára tri minúty pred koncom, chlapci sa hádzali hlava-nehlava. Pomohol nám aj vynikajúco chytajúci Kukučka. V podstate už sme dali tretí gól do prázdnej. Už rozhodujú individuálne veci a chlapci to zvládli.“

zdroj: shl.hockeyslovakia.sk