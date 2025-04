ONLINE: HK Skalica - HK Spartak Dubnica dnes, Tipos SHL LIVE (semifinále - 3. zápas)

Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z Play off zápasu medzi HK Skalica a TSS GROUP Dubnica.



Očakávalo sa, že séria medzi dnešnými súpermi bude vyrovnaná. Prvý zápas zvládla domáca Dubnica nad Skalicou vo veľkom štýle, keď zvíťazila 6:2. Druhý zápas sa úplne otočil. Hostia sa zakúsli do domáceho mužstva vrátila a im požičané, keď zvíťazili rovnako 6:2. Uvidíme kto po dnešnom zápase pôjde v sérii do vedenia.



Priebeh série.



Dubnica : Skalica 6:2

Skalica : Dubnica 2:6