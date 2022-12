Skvelá správa zo zámoria. Nemec bude zrejme hrať za Slovensko na MS20

NEW JERSEY. Hokejový obranca Šimon Nemec zrejme nastúpi za Slovensko na blížiacich sa majstrovstvách sveta do 20 rokov, ktoré sa uskutočnia od 26. decembra do 5. januára v kanadských mestách Moncton a Halifax.

Naznačila to oficiálna stránka tímu New Jersey Devils, ktorý Nemca draftoval toto leta z druhého pozície. Podľa nej budú hrať z mladých nádejí Devils na turnaji aj Luke Hughes (USA) a Topias Vilen (Fínsko).