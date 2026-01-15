V NHL musí o svoje miesto bojovať každý deň, naznačil tréner Nemcovi

Obranca Šimon Nemec sa po zápasovej absencii vrátil do zostavy New Jersey.
Proti Seattlu nastúpil v tretej obrane po boku Brendena Dillona. Pri výhre 3:2 po predĺžení nebodoval, odohral 19:33 min., zaznamenal tri strely a zblokoval jednu strelu.
Tréner Sheldon Keefe tak splnil svoj sľub a Nemca vrátil do zostavy.
"V tejto sezóne spravil veľký krok, o tom nie je žiadna debata," hovoril o Nemcovi.
"Zaslúži si príležitosť hrať. Preto hral v nedeľu proti Winnipegu a preto som ho uistil, že po zápase na tribúne pôjde naspäť do zostavy."
Tréner Keefe odôvodnil jeho vynechanie zo zostavy aj návratom zo zranenia. Chcú mu dať čas na to, aby sa vrátil do plného zápasového vyťaženia.
Hlavným dôvodom však je fakt, že New Jersey majú prebytok obrancov pravákov. Do zostavy sa zmestia traja, oni majú štyroch hráčov na úrovni NHL.
V nedeľu si to odniesol Dougie Hamilton, skúsený veterán, ktorý zarába deväť miliónov ročne. V pondelok nehral Nemec a v noci zo stredy na štvrtok bol na tribúne Kovacevic. Štvrtým obrancom na pravej strane je Pesce, ktorý nastupuje v prvom obrannom páre.
V klube aj na sociálnych sieťach sa diskutuje o výmene. Rotovanie štyroch hráčov na troch miestach nie je ideálnym dlhodobým riešením a spokojní by s ním zrejme neboli ani hráči.
"V NHL musíte o svoje miesto bojovať každý deň," hovoril o situácii tréner Keefe.
"Mali sme interný boj o miesta v zostave vďaka tomu, ako sa Nemo (Nemec) v tejto sezóne zlepšil," povedal kormidelník mužstva.
"Samozrejme, že chceme v hráčovi udržať sebavedomie, ktoré má a zároveň chceme, aby cítil, že my mu veríme. To je zrejme ešte dôležitejšie."
Situácia v New Jersey nie je ideálna. Lídri nehrajú ako lídri, body neprichádzajú a napätie vzniká aj na pravej strane obrany.
Generálny manažér Tom Fitzgerald si túto situáciu uvedomuje: "To, kde sa teraz nachádzame, ide na mňa, ja za to musím brať zodpovednosť."
Miesto v zostave New Jersey Devils Šimon Nemec nemá pevné. Musí o to bojovať.
Dougieho Hamiltona vynechanie zo zápasu správne namotivovalo a po návrate odohral dva výborné zápasy. Nemec nie je v najlepšej forme, ale práve viac priestoru by mu mohlo pomôcť dostať sa do nej.
Najbližší zápas Devils odohrajú proti divíznemu rivalovi z Caroliny. Je pravdepodobné, že zo štvorice Pesce, Kovacevic, Hamilton a Nemec bude jeden opäť len na tribúne.
Nebolo by veľkým prekvapením, ak by to bol znova Šimon Nemec. Pesce a Kovacevic sú spoľahliví smerom dozadu, čo je proti ofenzívnej Caroline potrebné. Hamilton bol v posledných dvoch zápasoch zrejme najlepším zadákom mužstva, vynechanie si nezaslúži.
Šimon Nemec dostal jasný náznak, že o svoje miesto musí bojovať každým striedaním. Tréner Keefe sám povedal, že musia v jeho hre vidieť urgenciu.
“Diabli” privítajú Hurricanes v noci zo soboty na nedeľu. V tabuľke im patrí 13. miesto Východnej konferencie so štvorbodovou stratou na postupovú pozíciu.
