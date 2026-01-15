VIDEO: Víťazný návrat Nemca. New Jersey v predĺžení zachránil blafák kapitána

Slovenský hokejista Šimon Nemec sa vrátil do zostavy New Jersey Devils v zámorskej NHL a jeho tím zvíťazil nad Seattle Kraken 3:2 po predĺžení.
Dvadsaťjedenročný obranca sa do štatistík nezapísal, odohral 19:33 min a trikrát vystrelil na bránku súpera. Triumf „diablov“ zariadil dvoma gólmi kapitán Nico Hischier.
Devils v stretnutí dvakrát viedli, prvýkrát už po 54 sekundách hry. Na otvárací presný zásah Codyho Glassa odpovedal v 9. minúte švédsky obranca Adam Larsson.
Vedenie domácich 2:1 v prostrednej časti, ktoré zabezpečil v 24. minúte Hischier, trvalo iba 96 sekúnd. Gól švajčiarskeho útočníka z presilovej hry napodobnil v rovnakej hernej činnosti Jared McCann.
Rozhodnutie prišlo v 64. minúte, keď Hischier zakončil svoj brejk zakončil bekhendovým blafákom, pričom v oboch prípadoch skóroval po asistenciách bratov Jacka a Lukea Hughesovcov.
„Musíme nájsť spôsob, ako vyhrávať zápasy. Mali sme tlak, odohrali sme dobrú tretiu tretinu a myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať. Chceli sme to o niečo viac ako oni,“ povedal pre zámorské médiá kapitán Hischier. Jeho tím zdolal Seattle šiestykrát v sérii.
Rangers s ďalšou vysokou prehrou
Na domácom ľade opäť nezvládli duel hráči New Yorku Rangers, ktorí podľahli Ottawe vysoko 4:8. Hostia položili základ úspechu už v prvom dejstve, keď skórovali štyrikrát a všetkých osem gólov si rozdelilo osem rôznych strelcov.
Najlepšiu bilanciu mal kapitán kanadského tímu Brady Tkachuk, ktorý k jednému presnému zásahu pridal tri asistencie. Bol to jeho 200. gól v NHL.
„Myslím si, že to bola asi najlepšia prvá tretina, akú som kedy od nášho tímu videl,“ uviedol Tkachuk, ktorý sa stal štvrtým „senátorom“ s dvestogólovým míľnikom.
Trojbodoví boli Dylan Cozens (1+2) a Ridly Greig (0+3). Ottawa nastrieľala osem gólov na ľade súpera prvýkrát od decembra 2021, keď uspela na Floride 8:2. Rangers sú v kríze, prehrali piaty duel za sebou a ôsmy z uplynulých deviatich.
„Budeme sa naďalej snažiť to vyriešiť. Neexistujú žiadne jednoduché odpovede. Musíme tvrdo pracovať a musíme na tom pracovať spolu. Musíme držať spolu. A to je to, čo budeme robiť,“ zdôraznil po zápase Mike Sullivan, kouč Rangers.
V jeho tíme dvakrát skóroval Gabe Perreault a bol to jeho prvý multigólový duel v kariére. Jonathan Quick inkasoval vo svojom 800. štarte v NHL šesť gólov zo 17 striel a v druhej tretine ho vystriedal Spencer Martin.
Buffalo potiahol za triumfom 5:2 proti Philadelphii dvojgólový obranca Rasmus Dahlin. Dvadsaťpäťročný Švéd strelil prvý gól zápasu v 10. minúte počas početnej výhody svojho tímu a v presilovke sa presadil aj v 34. minúte, keď zvýšil na 4:1.
Flyers prehrali štvrtý duel za sebou, Sabres zvládli na domácom ľade siedmy z uplynulých ôsmich zápasov a od 9. decembra prehrali zo 16 stretnutí iba dve. Skórovali päťkrát, hoci mali v zápase iba 14 striel na bránku.
„Dnes nám to vyšlo a dokázali sme skórovať, ale je to vec, v ktorej sa musíme zlepšiť. Nemôžeme byť spokojní so 14 strelami, potrebujeme ich viac,“ povedal Dahlin.
Vladař sa zranil
Český brankár hostí Dan Vladař dostal v prvej tretine dva góly z piatich striel a pre zranenie ho na začiatku druhej nahradil Samuel Ersson. Ten zneškodnil šesť z ôsmich striel na bránku, posledný gól dali domáci do prázdnej bránky.
„Nehráme múdro. Viem, že mali len 14 striel, ale využili ich. Mali sme záblesky, ale momentálne sa nám nedarí,“ priznal tréner Philadelphie Rick Tocchet.
Duel medzi Los Angeles Kings a Vegas Golden Knights rozhodol po 25 sekundách predlženia Mark Stone.
„Zlatí rytieri“ vďaka kanadskému útočníkovi uspeli na ľade „kráľov“ 3:2 po predĺžení. Na všetkých troch presných zásahoch sa gólovou prihrávkou podieľal americký center Jack Eichel. Hostia vyhrali piaty zápas v sérii.
„Momentálne hráme dobre,“ tešil sa Stone, ktorý ku gólu pridal aj asistenciu a svoju bodovú šnúru natiahol už na deväť duelov. V nich nazbieral spolu 14 bodov (8+6). V drese domácich si švajčiarsky krídelník Kevin Fiala pripísal gól a asistenciu.
NHL - výsledky (15. január):
New Jersey Devils – Seattle Kraken 3:2 po predĺžení (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 1. Glass (Hamilton), 24. Hischier (J. Hughes, L. Hughes), 64. Hischier (J. Hughes, L. Hughes) – 9. Larsson (McCann, Dunn), 26. McCann (Dunn, Eberle)
Brankári: Markström - Grubauer, strely na bránku: 26:17
Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Góly: 10. Dahlin (Doan, Thompson), 16. Samuelsson (Östlund, Doan), 25. Quinn (McLeod, Benson), 34. Dahlin (Norris, Thompson), 60. McLeod (Tuch) – 31. Tippett (Cates), 48. Zegras (Konecny, Tippett)
Brankári: Luukkonen - Vladař (21. Ersson), strely na bránku: 14:22
New York Rangers – Ottawa Senators 4:8 (0:4, 1:2, 3:2)
Góly: 39. Perreault (Miller, Zibanejad), 46. Perreault (Zibanejad, Miller), 51. Laba (Lafreniere, Morrow), 56. Lafreniere (Panarin, Soucy) – 3. Batherson (Cozens, Tkachuk), Jensen (Greig, Cozens), 16. Tkachuk (Greig, Jensen), 20. Cozens (Greig, Tkachuk), 26. Sanderson (Zub, Cousins), 33. Chabot (Cousins, Perron), 49. Perron, 60. Stützle (Tkachuk, Sanderson)
Brankári: Quick (33. Martin) - Meriläinen, strely na bránku: 22:30
Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)
Góly: 47. Fiala (Turcotte, Kuzmenko), 59. Clarke (Kempe, Fiala) – 24. Bowman (Eichel, Theodore), 53. Marner (Stone, Eichel), 61. Stone (Eichel)
Brankári: Kuemper - Schmid, strely na bránku: 24:27
