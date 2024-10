Nemec o strate pozície v zostave New Jersey: Je to pre mňa tvrdá škola

Dvadsaťročný obranca sledoval uplynulé dva zápasy New Jersey Devils iba z tribúny ako zdravý náhradník.

NEW YORK. Slovenský hokejista Šimon Nemec neprežíva v zámorskej NHL ideálne obdobie.

"Snažím sa brať situáciu ako profesionál. Nie je to pre mňa ľahké a je to pre mňa tvrdá škola. Je to niečo nové a v živote som podobnú situáciu ešte nezažil," priznal Nemec v rozhovore pre olympic.sk v domovskej hale Devils po stretnutí s NY Islanders (3:4 pp).