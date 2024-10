VIDEO: Šimon Nemec opäť nehral, Bedard vyrovnal Hulla a Toewsa

NEW YORK. Šimon Nemec bol v druhom zápase New Jersey za sebou len zdravým náhradníkom. Po návrate zraneného Bretta Pesceho a Lukea Hughesa sa opäť nevošiel do zostavy trénera Sheldona Keefea. V drese "diablov" nastúpil jeho krajan Tomáš Tatar, ktorý proti New Yorku Islanders nebodoval. Pripísal si jednu strelu, tri hity a na ľade strávil sedem a pol minút. Devils podľahli Isles 3:4 po predĺžení, v ktorom rozhodol po 69 sekundách Bo Horvat.

Hlavný tréner "diablov" Sheldon Keefe poukázal na nahustený program svojho tímu.

"Bol to náš deviaty zápas za uplynulých 16 dní. Je to náročný program a je to takmer neslýchané. Vyzerali sme ako tím, ktorý veľa netrénoval. Počas týchto 16 dní sme mali iba dva tréningy. Hrali sme tretí duel v priebehu štyroch dní a získať v ňom bod je naozaj povzbudzujúce," uviedol pre oficiálny portál súťaže 44-ročný kanadský kouč. Hokejisti Vegas Golden Knights otočili zápas proti Ottawe v úplnom závere. Ešte tri minúty a 11 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby prehrávali 3:4, ale nakoniec sa trikrát presadili a zvíťazili 6:4. Druhýkrát v klubovej histórii vyhrali v riadnom hracom čase zápas, v ktorom ešte päť minút do konca prehrávali. Dvoma gólmi sa v stretnutí blysol Barbašev a tri asistencie si pripísal Pietrangelo.

Chicago podľahlo Nashvillu 2:3. 19-ročný Connor Bedard strelil svoj 24. gól v kariére. Čím v klubovej histórii v počte gólov v tínedžerskom veku vyrovnal Bobbyho Hulla a Jonathana Toewsa. Lepší boli len Eddie Olczyk (49) a Patrick Kane (29). Túto dvojicu môže Bedard atakovať do konca sezóny. Dvadsiate narodeniny oslávi až 17. júla. VIDEO: Gól Connora Bedarda proti Nashvillu

Edmonton vyhral tretí z uplynulých piatich duelov a prvýkrát v tomto ročníku neinkasoval. Brankár Edmontonu Oilers Stuart Skinner v stretnutí proti Pittsburghu zastavil 27 striel a pripísal si prvé čisté konto v sezóne a celkovo piate v profilige. "Hrali sme od začiatku do konca naozaj výborný zápas. Začínalo to od hry v obrannom pásme, odkiaľ sme dokázali využiť niektoré útoky. Takto to pre nás zvyčajne začína, keď sme pevní v obrane," povedal Skinner. "Olejári" po dominantnom výkone, v ktorom súperovu bránku ohrozili až 50-krát, triumfovali 4:0. Evan Bouchard s Mattiasom Ekholmom zaznamenali zhodne gól a asistenciu, Viktor Arvidsson mal bilanciu 0+3. Víťazný gól strelil v 33. minúte Leon Draisaitl. V drese domácich nebodoval hviezdny Connor McDavid. Penguins neuspeli štvrtýkrát v rade.

NHL - základná časť - 26. október: Vegas - Ottawa 6:4 (2:3, 1:1, 3:0) Góly: 18. N. Roy (Pearson, Pietrangelo), 18. Hague (Holtz), 27. Barbašev (Pietrangelo, Hanifin), 57. Hertl (Stone, Eichel), 58. Kolesar (Pearson, Pietrangelo), 59. Barbašev (Eichel, Stone) – 3. Gaudette (Reinhardt, Bernard-Docker), 13. Giroux (Jensen, Batherson), 19. Batherson, 38. Gaudette (Giroux, Stützle)

New Jersey - NY Islanders 3:4pp (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1) Góly: 12. Hischier (Bratt, Dillon), 26. Lazar (Cotter, Siegenthaler), 59. Bratt – 2. Nelson (Pelech, Palmieri), 15. Anders Lee (Dobson, Pageau), 32. Palmieri (Romanov, Nelson), 62. Horvat (Barzal, Pulock) /Tomáš Tatar (New Jersey) nebodoval, pripísal si strelu a tri hity, odohral 7 minút a 25 sekúnd/ /Šimon Nemec (New Jersey) do zápasu nenastúpil/

Chicago - Nashville 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Góly: 3. Craig Smith (Reichel, Allan), 26. Bedard (A. Vlasic, Murphy) – 34. F. Forsberg (Nyquist, A. Carrier), 37. Nyquist (A. Carrier, Cole Smith), 54. Skjei (Novak, Evangelista)

Edmonton - Pittsburgh 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Góly: 34. Draisaitl (Arvidsson, Bouchard), 38. Bouchard (Arvidsson, Podkolzin), 41. Nugent-Hopkins (Hyman, Ekholm), 47. Ekholm (Arvidsson)

 Tabuľky NHL Východná konferencia:

Západná konferencia: