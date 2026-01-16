Zostane opäť na tribúne? Šimon Nemec trénoval mimo zostavu New Jersey

Slovenský obranca Šimon Nemec bol na piatkovom tréningu New Jersey mimo hlavnú zostavu tímu.
Cvičenia absolvoval iba v úlohe siedmeho obrancu. To znamená, že v nedeľnom zápase Devils proti Caroline (1:00 SEČ) sa v prípade ideálneho scenára nepredstaví.
Na sociálnej sieti X o tom informovala zámorská novinárka Amanda Steinová.
Nemec sa v uplynulom týždni vrátil po ťažkom zranení, ktoré utrpel ešte v polovici decembra a kvôli ktorému vynechal 12 zápasov NHL.
Po návrate odohral iba dva duely, v utorok proti Minnesote (5:2) bol iba zdravým náhradníkom.
Tréner New Jersey Sheldon Keefe odôvodnil jeho vynechanie zo zostavy aj návratom zo zranenia. Chcú mu dať čas na to, aby sa vrátil do plného zápasového vyťaženia.
Hlavným dôvodom však je fakt, že New Jersey majú prebytok obrancov pravákov. Do zostavy sa zmestia traja, oni majú štyroch hráčov na úrovni NHL.
Keefe prisľúbil, že po absencii bude Nemec hrať a slovo dodržal. Vo štvrtok nastúpil pri výhre 3:2 po predĺžení nad Seattlom. Nebodoval, odohral 19:33 min., zaznamenal tri strely a zblokoval jednu strelu.
V uplynulých zápasoch sa obrancovia na pravej strane pravidelne menili, vždy jeden z nich nebol na zápasovej súpiske.
Tentokrát si nepríjemnú správu vypočul Nemec.
„So siedmimi plnohodnotnými bekmi na úrovni NHL… nie sú to ľahké rozhovory. Nemo (Šimon Nemec, pozn. red.) chce hrať, ale musím sa rozhodnúť a tak to bude aj zajtra. A potom sa musím rozhodnúť, keď pôjdeme na ľad,“ uviedol v piatok Keefe.
Nemcovými konkurentami v obrane sú Dougie Hamilton, ktorého meno sa spomína s možnou výmenou, Jonathan Kovacevic a Brett Pesce. Všetci traja boli na tréningovej súpiske medzi najlepšou šesticou.
„Nie je to jednoduché rozhodnutie, najmä keď je pre nás priorita dostať Nemca späť do tempa. Lenže blíži sa veľký zápas a Dougie (Hamilton) po návrate hrá veľmi dobre. Chceme vidieť, čo nám v takomto zápase dokáže priniesť aj Kovacevic,“ dodal Keefe.
Nemec odohral v aktuálnej sezóne NHL 34 zápasov so ziskom 18 bodov (7+11). Je druhým najproduktívnejším a s priemerným časom na ľade 19 minút a 57 sekúnd štvrtým najvyťažovanejším obrancom New Jersey.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: