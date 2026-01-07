VIDEO: Vynikajúca správa pred olympiádou. Nemec trénuje a čoskoro bude hrať

Šimon Nemec.
Šimon Nemec. (Autor: X/ New Jersey Devils)
Šimon Nemec vynechal pre zranenie dvanásť zápasov.

Hokejový obranca Šimon Nemec sa vrátil do tréningového procesu New Jersey Devils.

Naposledy hral ešte 12. decembra a zaznamenal dve asistencie. Od 16. decembra bol však na listine zranených hráčov a vynechal dvanásť duelov.

Na stredajšom tréningu "diablov" bol v klasickom kontaktnom drese a nastupoval v treťom obrannom páre s Brendenom Dillonom.

"Vraví, že je pripravený hrať," hovoril tréner Sheldon Keefe. "Ak sa zajtra zobudí a nič sa nezmení, v najbližšom zápase nastúpi."

Návrat Šimona Nemca je vynikajúcou správou pre slovenskú reprezentáciu, ktorá už 11. februára odohrá svoj prvý zápas na olympijskom turnaji proti Fínsku.

21-ročný obranca bude patriť medzi hlavné opory zadných radov.

Rodák z Liptovského Mikuláša bol pred zranením v dobrej forme. Celkovo v sezóne nazbieral doposiaľ 18 bodov v 31 zápasoch.

V posledných dueloch, ktoré odohral, patril k najvyťažovanejším hráčom mužstva. 2. decembra strávil proti Columbusu na ľade až 30 minút a šesť sekúnd.

Nastúpiť by mal v noci zo štvrtku na piatok na ľade Pittsburghu.

Devils prehrali šesť z posledných ôsmich zápasov. Naposledy podľahli New Yorku Islanders vysoko 0:9.

