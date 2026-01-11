New Jersey sa pokúša vymeniť obrancu. Duel bude sledovať len z tribúny

Budúcnosť obrancu Dougieho Hamiltona v tíme NHL New Jersey Devils je otázna. Skúsený kanadský hokejista by sa po návrate Johnathana Kovacevica mal ocitnúť mimo zostavy a nedeľňajší duel vo Winnipegu bude sledovať len z tribúny.
O tom, že Hamilton vo Winnipegu nenastúpi informoval jeho agent J.P. Barry. „Podľa Barryho je to biznisové rozhodnutie s cieľom, aby Hamilton súhlasil s výmenou,“ povedal Elliotte Friedman zo sportsnet.ca.
Hamilton má zoznam desiatich tímov, do ktorých ho môžu vymeniť. „Snahy o jeho trejd prebiehajú už od minuloročného draftu.
Devils sme jasne povedali, že budeme zvažovať aj tímy mimo tohto zoznamu a iné spôsoby, ako sa dostať do klubu, ktorý bude prijateľný pre obe strany,“ povedal Barry pre Pierra LeBruna z TSN.
Devils majú momentálne štyroch obrancov, ktorí držia hokejku na pravú stranu, medzi nimi aj Slováka Šimona Nemca. Okrem Nemca, Hamiltona a Kovacevica je pravák aj Brett Pesce.
Tréner „diablov“ Sheldon Keefe odmietol, že by škrtnutie Hamiltona zo zostavy bolo pokusom vyvinúť tlak, aby sa vzdal svojej klauzuly o zákaze výmeny. „Dougie jednoducho zostal navyše.
Nedávno sa vrátil Nemec, chceme mu dať šancu, aby sa znovu rozbehol a Pesce nikam nejde. Do zostavy sa vracia Kovacevic a preto sme to museli riešiť,“ povedal Keefe pre yahoo.com.
„Mojou úlohou je poskladať zostavu, mňa nezaujíma nič iné. Páči sa mi, čo nám prináša Nemec a teraz potrebujeme aj tvrdosť od Kovacevica,“ dodal.
Tridsaťdvaročný Hamilton má zmluvu až do konca sezóny 2027/28 s ročným zárobkom deväť miliónov dolárov. V prebiehajúcej sezóne sa mu veľmi nedarí, keď nazbieral len 10 bodov za päť gólov a päť asistencií v 40 zápasoch.
Podľa Friedmana sa o angažovanie Hamiltona snažili už v lete San Jose Sharks, ale hráč túto možnú transakciu zrušil.
