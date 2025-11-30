Nemec má za sebou skvelý mesiac. Streleckou formou napodobnil hviezdne mená

Šimon Nemec strelil v novembri v zámorskej NHL šesť gólov a s 15 bodmi (6+9) je obranca New Jersey Devils najproduktívnejším Slovákom v profilige. Vďaka streleckej forme sa zapísal do histórie.
Nemec sa stal 5. obrancom v klubovej histórii Devils/Colorado Rockies/Kansas City Scouts, ktorý strelil aspoň šesť gólov v kalendárnom mesiaci.
Paradoxne, všetkým sa to podarilo v decembri - Dave Pichette (10 gólov v roku 1984), Barry Beck (10 - 1977), Tom Kurvers (8 - 1988) a Mike McEwen (6 - 1979).
Rodák z Liptovského Mikuláša je tiež piatym obrancom za uplynulých 25 rokov, ktorý strelil vo veku 21 a menej rokov šesť gólov v jednom mesiaci.
Niečo podobné pred ním dosiahli len Švéd Erik Karlsson (7 vo februári 2012) a trojica Kanaďanov Cale Makar (7 v novembri 2019), Drew Doughty (6 vo februári 2011) a Shea Weber (6 v marci 2007).
