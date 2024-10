Nemca budú v Prahe podporovať starí rodičia. Vždy chodili na zápasy, hovorí o nich

NEWARK. Pre Šimona Nemca bude mať úvodný zápas sezóny 2024/25 v Prahe špeciálny nádych.

Do O2 arény príde zhruba 20 členov jeho rodiny. Medzi nimi budú i jeho starí rodičia, pre ktorých pôjde o prvý zápas NHL, ktorý uvidia naživo.

"Znamená to pre mňa veľa, lebo keď som bol mladší, vždy chodili na moje zápasy. Nezáležalo, či za nimi museli cestovať hodinu alebo päť. Sadli do vlaku a prišli, aj cez týždeň. Tešíme sa na to," vysvetlil pre oficiálnu klubovú stránku.