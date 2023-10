Po famóznej príprave veľká krivda? Päť dôvodov, prečo Nemca poslali na farmu

Reakcie sú zmiešané. Hoci môže Nemec pociťovať krivdu, preradenie do AHL nemusí byť najhoršia správa. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa to napokon stalo.

“Toto je preňho veľmi významné leto. Keď počas neho naberie silu, pomôže mu to stať sa najlepším hráčom, akým môže byť. Ale nezabúdajme, že má iba 19 rokov. Ako na tom bude, keď bude mať 22 či 25? Už teraz sa na to tešíme.”

Fitzgerald akoby fanúšikov dopredu pripravoval na to, čo sa stane. Vedenie chce zjavne udržiavať Nemcovu pozíciu v racionálnej rovine a nenechá sa obalamutiť eufóriou, ktorú na svoj vek veľmi vyspelou hrou spôsobil.

“Od Nemca máme tie najvyššie očakávania,” pokračoval manažér v podcaste Spittin´ Chiclets. “Ale potrebujem, aby sa už teraz dostal do prvého tímu? To nepotrebujem. No ak svojou hrou v kempe dokáže, že si zaslúži zostať hore, bude to pre nás príjemná komplikácia.”

Vek nie je len číslo

Po konci prípravného kempu, krátko pred definitívou, sa na jeho adresu vyjadril aj tréner Lindy Ruff. Vtedy ešte nepovedal nič definitívne a snažil sa vyznieť tajomne, ale z jeho slov vyplynulo, že ho plánujú preradiť na farmu.

Dôvodom nie je jeho hra. Podľa mnohých patril k najlepším obrancom v kempe “diablov”. Skôr ide o jeho vek.