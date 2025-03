Nemec sa vrátil do zostavy Devils. Chceme mu dať ďalšiu šancu, hovorí tréner

NEW JERSEY. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa vráti do zostavy New Jersey Devils v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Chicaga Blackhawks (štvrtok 0.30 SEČ).

Dvadsaťjedenročný bek vynechal uplynulé dva duely "diablov", ktorí prehrali na ľade Ottawy 2:3 a Vancouveru 3:4 po predĺžení a nájazdoch. Nemec nahradí v zostave Dennisa Cholowského.