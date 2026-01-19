Nemec sa vracia do zostavy New Jersey, tréner pokračuje v rotácii obrancov

Slovenský obranca Šimon Nemec sa dnes v noci vráti do zostavy New Jersey Devils v zápase proti Calgary Flames.
Po krátkom období neistoty a rotovania obrancov tak dostane ďalšiu príležitosť po návrate zo zranenia.
Dvadsaťjedenročný rodák z Liptovského Mikuláša vynechal pre zranenie z polovice decembra 12 zápasov NHL. Po návrate odohral len dva duely, no následne v zostave chýbal.
Tréner Sheldon Keefe jeho absenciu vysvetlil opatrným manažovaním záťaže aj prebytkom pravákov v obrane.
New Jersey má momentálne k dispozícii štyroch obrancov NHL kvality na pravej strane, pričom do zostavy sa zmestia len traja. Tentoraz zo zostavy vypadne Johnny Kovacevic, čo otvorilo miesto pre Nemca.
Nemec má v aktuálnej sezóne na konte 18 bodov (7+11) v 34 zápasoch a pred zranením patril medzi najvyťažovanejších a najproduktívnejších obrancov tímu. Devils sa aktuálne nachádzajú na 13. mieste Východnej konferencie.
