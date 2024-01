Šimon Nemec sa zapísal do histórie New Jersey, pridal sa ku klubovým legendám

NEW YORK. Slovenský hokejista Šimon Nemec sa stal tretím obrancom v histórii klubu New Jersey, ktorý zaznamenal v NHL ako tínedžer aspoň dva viacbodové zápasy.

VIDEO: Zostrih zápasu New Jersey - Chicago

Pri vyrovnávajúcom presnom zásahu si Nemec vykorčuľoval pri zakladaní útoku až na pravé krídlo a po prihrávke do jazdy dokázal švihom k opačnej žrdi prekonať Arvida Söderbloma.

"Bol to veľmi náročný zápas. Je veľmi dôležité, že sme zvíťazili," uviedol Nemec v rozhovore na ľadovej ploche bezprostredne po skončení duelu.

Nemec zaznamenal za 18:14 min na ľade tri plusové body. Celkovo nazbieral v 16 dueloch sedem bodov (2+5) a pri absencii Dougieho Hamiltona sa stal pevnou súčasťou prvej obrany "diablov".

"Som veľmi šťastný, že sa mi podarilo skórovať a pripísať si aj asistenciu. Je to však tímové víťazstvo a najmä za to som nesmierne rád," povedal v rozhovore pre oficiálny web Devils.

Nemec čelil tiež otázke, čo podľa neho najviac zlepšil od začiatku svojho pôsobenia v profilige a celkovo od predsezónneho hlavného kempu: "Snažím sa zlepšiť moju ofenzívnu hru, trochu mi to trvá. Teraz som však ukázal svoje ofenzívne zručnosti.

Niekedy je to náročné, pretože všetci hráči sú v tejto lige zruční.

Nie je to ako v AHL, kde sú to možno dve formácie, tu sú to všetky štyri. Je pre mňa skvelé, že tu môžem hrať. Snažím sa hrať svoju hru a neustále sa zlepšovať."