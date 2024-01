VIDEO: Bedard nedohral po hite Smitha, Foligno ho chcel pomstiť a nedohral tiež

NEW YORK. V zápase New Jersey Devils s Chicago Blackhawks sa v noci poriadne iskrilo. Všetko to začalo v 11. minúte, keď domáci obranca trafil bodyčekom do hlavy Connora Bedarda.

Ten sa po tomto zákroku už vo zvyšnom priebehu stretnutia neobjavil. ,,Myslím si, že to bol čistý hit,“ zhodnotil zákrok tréner New Jersey Lindy Ruff.

VIDEO: Zákrok na Connora Bedarda, po ktorom nedohral zápas