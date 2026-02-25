Nepomohol Kanade v boji o zlato. Crosby bude dlho chýbať Pittsburghu v lige

/Správu aktualizujeme/
Kanadský hokejista Sidney Crosby vynechá minimálne štyri týždne po zranení na olympiáde.
Kapitán Pittsburgh Penguins bol v stredu zapísaný na listinu zranených hráčov a očakáva sa, že pre zranenie dolnej časti tela, ktoré utrpel počas reprezentovania Kanady na olympiáde, vynechá minimálne štyri týždne.
Crosby sa zranil pri štvrťfinálovom víťazstve Kanady nad Českom a vynechal semifinále proti Fínsku aj zápas o zlatú medailu, v ktorom Kanada prehrala s USA.
„Je to zápas o zlato — olympiáda,“ povedal Crosby po nedeľnej prehre. „Keby som mohol hrať, bol by som tam.
„Bolo to ťažké rozhodnutie. V hlave chcete byť vždy na ľade a hľadať každú možnú cestu, ale nie na úkor toho, čo je potrebné urobiť. A keď som dnes videl, ako sme hrali, chalani hrali neuveriteľne.“ Informoval o tom portál tsn.ca.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: