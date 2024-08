Legendárny Crosby oslávil 37. narodeniny. A očakávaný kontrakt stále nikde

Končiť sa zjavne ešte nechystá. Má však kontrakt len na rok. Mnohí teda naznačovali, že by ďalší mohol podpísať práve v deň svojich narodenín.

To sa nestalo a jeho budúcnosť je naďalej otvorená. Podľa insiderov je však dohoda takmer na stole.

Rob Rossi z The Athletic pred týždňom hovoril o tom, že si vedenie a Crosby dali v júli od rokovaní pauzu. Sú však rozbehnuté tak, že ak sa nestane nič vážne, Kanaďan by mal ostať s "tučniakmi".

Aj Dan Kingerski z Pittsburgh Hockey Now vyzýva nešíriť paniku. Pripomína Crosbyho túžbu nosiť do konca kariéry jediný dres ako to v minulosti urobil jeho vzor Mario Lemieux.