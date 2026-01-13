Petrovský podpísal novú zmluvu v českom klube. Športový riaditeľ: Urobil veľký pokrok

Má v prebiehajúcom ročníku na konte päť gólov v 25 dueloch.

Slovenský hokejový útočník Servác Petrovský podpísal novú dvojročnú zmluvu s českým extraligovým klubom Bílí Tygři Liberec.

Dvadsaťjedenročný člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie a účastník troch juniorských svetových šampionátov má v kontrakte aj opciu na ďalší ročník.

Petrovský prišiel do Liberca pred minulou sezónou, na začiatku ktorej sa zranil. Po niekoľkotýždňovej absencii odohral 44 stretnutí v základnej časti, v nich strelil gól a pridal tri asistencie.

Ofenzívny univerzál, ktorého draftovala v roku 2022 do NHL Minnesota Wild, má v prebiehajúcom ročníku na konte päť gólov v 25 dueloch. „Servác urobil od minulej sezóny veľký pokrok vo svojej hre. Naučil sa byť ozajstný profesionál, tvrdo na sebe pracuje a neustále sa zlepšuje.

Je to stále mladý hráč, ktorý je variabilný, dokáže hrať na viacerých postoch a plniť rôzne role. Práve z tohto dôvodu sa z neho stáva dôležitý člen tímu a sme radi, že sa u nás bude naďalej rozvíjať,“ uviedol pre klubový web športový riaditeľ Michal Birner.

