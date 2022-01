Ďakujem brankárom, že hasili moje chyby, smial sa Zubov. Jeho číslo 56 vyradili

DALLAS. Číslo 56 Sergeja Zubova sa stalo šiestym vyradeným v histórii Dallasu Stars. Bývalý ruský obranca sa pripodobnil Jere Lehtinenovi (č. 26), Nealovi Brotenovi (7), Billovi Goldsworthymu (8), Billovi Mastertonovi (19) a Mikeovi Modanovi (9).

Na ľade s ním stáli viaceré legendy klubu. Jeho emotívny prejav bol o vďačnosti a hrdosti.

"Navždy budem hrdý na to, že sa môžem nazývať hráčom Dallasu Stars," povedal a začal spomínať na roky strávené v Texase.

"Veľmi sme si užívali, že spolu môžeme hrať a tráviť čas. Stali sme sa jednou veľkou rodinou, a to bola veľká časť nášho úspechu. Jednoducho som rád, že som to mohol zažiť a naozaj som si to užil."