Aréna burácala, kráľ mal slzy na krajíčku. V New Yorku vyradili Lundqvistovo číslo

Ľudia z tribún mu na to odvetili "My tebe ďakujeme."

NEW YORK. Henrik Lundqvist a fanúšikovia v New Yorku Rangers sú nerozlučiteľnou komunitou. Potvrdilo sa to pri slávnostných chvíľach, keď pod strop putovalo jeho číslo 30. "Chýbali ste mi," povedal na začiatok ceremoniálu fanúšikom. "Som veľmi šťastný, že som dostal príležitosť poďakovať vám."

"Keď som počul, že mu vyradia číslo, pomyslel som si, že by som tam veľmi rád bol, no ktovie, kde budem práve hrať. Napokon to vyšlo a je to pre mňa špeciálne. Je to skrátka skvelé," vyznal sa médiám.

Nórsky útočník patrí medzi najbližších priateľov švédskeho brankára. V drese New Yorku Rangers odohral necelých deväť sezón a fanúšikovia naňho nezabudli.

V následnom dueli dokonca strelil gól aj asistoval, a tak režíroval výhru Wild 3:2.