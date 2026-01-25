ONLINE: Seattle Kraken - New Jersey Devils dnes, NHL LIVE (Šimon Nemec)

Seattle Kraken - New Jersey Devils: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Seattle Kraken - New Jersey Devils: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|25. jan 2026 o 18:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Seattle Kraken - New Jersey Devils.

Hokejisti tímov  Seattle Kraken a New Jersey Devils dnes hrajú ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese hostí nastúpi slovenský obranca Šimon Nemec.

Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Seattle Kraken - New Jersey Devils dnes (hokej, NHL, Šimon Nemec, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
25.01.2026 o 21:00
Seattle
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NJ Devils
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes večer budeme sledovať zápas NHL medzi Seattle Kraken a New Jersey Devils. V drese Diablov z New Jersey by mal nastúpiť aj slovenský obránca Šimon Nemec a český útočník Onďrej Palát. Úvodné buly ja naplánované na 21. hodinu.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Seattle Kraken - New Jersey Devils: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Seattle Kraken - New Jersey Devils: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Seattle Kraken - New Jersey Devils dnes, NHL LIVE (Šimon Nemec)
dnes 18:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»ONLINE: Seattle Kraken - New Jersey Devils dnes, NHL LIVE (Šimon Nemec)