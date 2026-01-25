ONLINE: Seattle Kraken - New Jersey Devils dnes, NHL LIVE (Šimon Nemec)

Hokejisti tímov Seattle Kraken a New Jersey Devils dnes hrajú ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese hostí nastúpi slovenský obranca Šimon Nemec.
NHL 2025/2026
25.01.2026 o 21:00
Seattle
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NJ Devils
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes večer budeme sledovať zápas NHL medzi Seattle Kraken a New Jersey Devils. V drese Diablov z New Jersey by mal nastúpiť aj slovenský obránca Šimon Nemec a český útočník Onďrej Palát. Úvodné buly ja naplánované na 21. hodinu.
