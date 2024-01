ONLINE: Seattle Kraken - Vegas Golden Knights dnes, NHL Winter Classic LIVE (Tomáš Tatar)

Zdravím všechny fanynky a fanoušky National Hockey League. V tomto zápase proti sobě nastoupí Seattle Kraken a Vegas Golden Knights.



Jedná se o zápas v rámci tradiční novoroční NHL akce Winter Classic. Jedná se o utkání, které se odehraje pod širým nebem. Letos bude dějištěm -Mobile Park v Seattlu. Oficiální start zápasu je naplánovaný na 21 hodinu našeho času, na třetí hodinu odpoledne lokálního času. Vzhledem k oficialitám a programu před zápasem se předpokládá výrazně pozdější start.



Pro hokejisty Vegas se jedná o druhou událost pod širým nebem. V roce 2021 se utkali s Coloradem ve spektakulární krajině Lake Tahoe na hranici států Kalifornie a Nevada. Pro Seattle to bude první mač pod širým nebem. Pro oba kluby to bude první podobná zkušenost za přítomnosti diváků, u jezara Tahoe se hrálo totiž v době pandemie.



Podle dostupných informací bude kapacita naplněná do posledního místa, oficiální zdroje hotoří o 47 tisících fanoušků.