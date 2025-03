--------------------------------------------------------------------Moc to nevypadá, že by se Krakeni letos probojovali do play-off. Šance je prakticky nulová, neboť Seattle ztrácí už dvanáct bodů a do konce základní části už moc nezbývá. Krakens tak prakticky nemají o co hrát a budou spíše čekat, kde se umístí v závislosti na příští draft.