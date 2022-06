Slafkovský sa zaujímal o New Jersey. Nemec povedal, kde chce hrať

"Hral som s Tatarom, tak som sa ho pýtal rôzne otázky," vravel Slafkovský. "Pýtal som sa ho, ako to funguje v New Jersey. Viem, že tam hrá Jack Hughes či Nico Hischier. Nepoznám ich osobne, ale sledoval som ich."

Počas MS v hokeji mal možnosť rozprávať sa s Tomášom Tatarom, ktorý hrá za New Jersey Devils. Práve oni držia na drafte druhú voľbu v prvom kole.

BUFFALO. Juraj Slafkovský počas Scouting Combine v Buffale prezradil, že sa zaujímal o jeden z tímov, ktorý by si ho mohol vybrať na drafte.

"Tatar mi povedal, že by to bolo pekné, ak by som s ním mal šancu hrať."

"Povedal som vedeniu Devils, že poznám Tatara a oni sa ma pýtali, čo hovoril. Povedal som, že len samé dobré veci," dodal rodák z Košíc.