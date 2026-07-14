Dvaja hráči NHL sa vyhli arbitráži, s klubmi sa dohodli na nových zmluvách

Tím zámorskej NHL Buffalo Sabres sa dohodol na novej štvorročnej zmluve s útočníkom Peytonom Krebsom.
Obranca Braden Schneider sa zasa dohodol s vedením New Yorku Rangers. Obaja hokejisti sa tak vyhli arbitráži.
Krebs bude mať ročný plat 4,5 milióna dolárov. Dvadsaťpäťročný útočník má za sebou najlepšiu sezónu v kariére, keď odohral všetkých 82 zápasov základnej časti a zaznamenal 39 bodov za 12 gólov a 27 asistencií. V play off pridal ďalších šesť bodov v 13 stretnutiach.
Schneider odohral 82 zápasov a zaznamenal 18 bodov za 2 góly a 16 asistencií. Celkovo odohral v NHL 368 zápasov a zaznamenal 87 bodov (20 gólov a 67 asistencií). Jeho nový ročný kontrakt mu vynesie 5,5 milióna dolárov.