Honzeka driluje Pospíšil. Niekedy ho chcem udrieť, smeje sa mladík

Potom bol ešte rok v juniorke, no cíti, že chce urobiť krok vpred. Už v poslednej sezóne si vyskúšal tri zápasy za Calgary Wranglers v AHL.

"Bola to pre mňa veľká vec. Pomohlo mi to, dúfam, že na tento hokej budem pripravený v ďalšej sezóne. Chcem sa ukázať v dobrom svetle a byť pripravený, ak by ma náhodou chceli povolať," vyjadril sa.