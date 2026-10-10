Tatran Prešov na Považí doplatil na zahodenú penaltu, Bytča rozstrieľala Humenné

FC Tatran Prešov
FC Tatran Prešov (Autor: Facebook/FC Tatran Prešov)
Sportnet, TASR|10. okt 2026 o 16:57
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Tatran prišiel o víťazstvo v závere.

Futbalisti Tatrana Prešov aj Považskej Bystrice bodovali tretíkrát za sebou, keď si v sobotnom zápase 12. kola MONACObet ligy na Považí rozdelili body po remíze 2:2.

Oba góly bývalého účastníka najvyššej slovenskej súťaže dal Landing Sagna.

Jeho spoluhráč Richard Župa v 80. minúte nepremenil penaltu a domáci krátko nato vyrovnali. Považská Bystrica je na treťom mieste priebežnej tabuľky, Prešov je šiesty.

Bytča zvíťazila v súboji mužstiev zo spodných priečok nad Humenným 4:1. Duel dohrávala v početnej prevahe po vylúčení na strane hostí v závere prvého dejstva za stavu 2:0.

Posledný Zvolen stále čaká na prvý triumf v druholigovej sezóne. V sobotu prehral 0:1 na pôde Lehoty pod Vtáčnikom, ktorá tak ukončila sériu troch prehier. Zvolenčania prehrali šesť zápasov za sebou.

MONACObet liga - 12. kolo:

MŠK Považská Bystrica - FC Tatran Prešov 2:2 (1:1)

Góly: 37. Kucharčík, 83. Beňadik - 28. a 71. Sagna

Rozhodcovia: Očenáš - Jekkel, Jánošík, ŽK: Mašlej (P. Bystrica), 1025 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Zvolen 1:0 (0:0)

Gól: 74. Okunola (z 11 m)

Rozhodcovia: Benedik - Železňák, Stolárik, ŽK: Cehel, Csémy, Okunola - Adayilo, Qose, Oravec, Kocka, Filipiak, Onuoha, 780 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Bytča - FK Humenné 4:1 (2:0)

Góly: 10. Jakubík, 28. Subotenko, 71. Gyan, 75. Hundák - 63. Lazár

Rozhodcovia: Janček - Bednár, Štofik, ŽK: Danuleasa, Hrmo, Pavlík, Hečko - Straka, Lazár, Durkáč, ČK: 45. Kpozo (Humenné), 310 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
11
9
1
1
21:7
28
R
V
V
P
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
9
0
2
22:12
27
P
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
7
2
3
25:21
23
R
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
2
3
14:10
20
V
R
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
6
1
4
18:15
19
V
P
P
V
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
5
3
4
17:18
18
R
V
R
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
4
3
22:13
16
R
V
R
V
R
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
4
4
3
17:12
16
V
V
R
P
R
9
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
11
5
1
5
15:17
16
P
V
V
P
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
4
4
18:19
16
V
P
P
P
V
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
3
4
4
12:11
13
R
P
R
V
V
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
3
3
5
16:16
12
V
R
P
V
P
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
3
2
6
14:16
11
R
P
V
P
P
14
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
12
3
0
9
13:31
9
V
P
P
V
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
12
2
2
8
7:19
8
P
P
R
R
P
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
12
0
3
9
7:21
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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