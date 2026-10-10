ONLINE: Calgary Flames - Anaheim Ducks dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil, Honzek)

Hokejisti tímov Calgary Flames a Anaheim Ducks dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
Šimon Nemec, Martin Pospíšil a Samuel Honzek sa predstavia v drese domácich.
Kde dnes sledovať zápasy NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Anaheim Ducks dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, Honzek, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
11.10.2026 o 04:00
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Anaheim
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.
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