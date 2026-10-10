VIDEO: Pastrňák šikovne prihrával Zachovi. Boston doma nedal šancu Philadelphii

Pavel Zacha a David Pastrňák sa tešia z gólu
Pavel Zacha a David Pastrňák sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR|10. okt 2026 o 22:49
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Flyers sú so šiestimi prehrami na dne Východnej konferencie.

NHL

Boston Bruins - Philadelphia Flyers 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Góly: 13. Zacha (Pastrňák), 38. Lohrei (Peterka, Minten), 42. Chusnutdinov (Minten, Borgen), 50. Mittelstadt (E. Lindholm, Hagens), 56. Minten (Peterka, H. Lindholm) – 47. Martone (D. Jiříček, Barkey).

Brankári: Swayman - Vladař, strely na bránku: 32:15

Hokejisti Bostonu si v sobotňajšom domácom zápase NHL poradili s Philadelphiou jednoznačne 5:1 a po štvrtom víťazstve v sezóne poskočili priebežne na čelo tabuľky Východnej konferencie.

Český útočník Pavel Zacha otvoril skóre stretnutia a tiež svoj gólový účet v sezóne v 13. min po spätnej Pastrňákovej prihrávke. Bruins boli v stretnutí aktívnejší, hostí prestrieľali 32:15 a postupne zvyšovali náskok.

VIDEO: Zostrih zápasu Boston - Philadelphia

Fraser Minten prispel k výhre gólom a dvomi asistenciami, J.J. Peterka zaznamenal dve asistencie.

Jeremyho Swaymana pripravil o čisté konto v 47. min Porter Martone, ktorý v presilovke po Jiříčkovej prihrávke znížil na 1:3. Boston ale drámu nepripustil, jeho víťazstvo poistili Casey Mittelstadt a Fraser Minten.

Bruins po dvoch porážkach vyhrali druhýkrát za sebou a s ôsmimi bodmi vedú vyrovnanú tabuľku Východnej konferencie. Flyers naopak prehrali aj šiesty zápas v sezóne a s dvoma bodmi sú v konferencii poslední.

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NHL

Pavel Zacha a David Pastrňák sa tešia z gólu
Pavel Zacha a David Pastrňák sa tešia z gólu
VIDEO: Pastrňák šikovne prihrával Zachovi. Boston doma nedal šancu Philadelphii
dnes 22:49
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