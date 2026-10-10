VIDEO: Pastrňák šikovne prihrával Zachovi. Boston doma nedal šancu Philadelphii

NHL
Boston Bruins - Philadelphia Flyers 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Góly: 13. Zacha (Pastrňák), 38. Lohrei (Peterka, Minten), 42. Chusnutdinov (Minten, Borgen), 50. Mittelstadt (E. Lindholm, Hagens), 56. Minten (Peterka, H. Lindholm) – 47. Martone (D. Jiříček, Barkey).
Brankári: Swayman - Vladař, strely na bránku: 32:15
Hokejisti Bostonu si v sobotňajšom domácom zápase NHL poradili s Philadelphiou jednoznačne 5:1 a po štvrtom víťazstve v sezóne poskočili priebežne na čelo tabuľky Východnej konferencie.
Český útočník Pavel Zacha otvoril skóre stretnutia a tiež svoj gólový účet v sezóne v 13. min po spätnej Pastrňákovej prihrávke. Bruins boli v stretnutí aktívnejší, hostí prestrieľali 32:15 a postupne zvyšovali náskok.
VIDEO: Zostrih zápasu Boston - Philadelphia
Fraser Minten prispel k výhre gólom a dvomi asistenciami, J.J. Peterka zaznamenal dve asistencie.
Jeremyho Swaymana pripravil o čisté konto v 47. min Porter Martone, ktorý v presilovke po Jiříčkovej prihrávke znížil na 1:3. Boston ale drámu nepripustil, jeho víťazstvo poistili Casey Mittelstadt a Fraser Minten.
Bruins po dvoch porážkach vyhrali druhýkrát za sebou a s ôsmimi bodmi vedú vyrovnanú tabuľku Východnej konferencie. Flyers naopak prehrali aj šiesty zápas v sezóne a s dvoma bodmi sú v konferencii poslední.
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