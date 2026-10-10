Veľká smola pre New York Rangers. Do konca sezóny príde o brankársku jednotku

Ruský hokejový brankár Igor Šesťorkin vynechá zvyšok sezóny zámorskej NHL po tom, čo si v noci na sobotu v zápase na ľade Washingtonu poranil pravé koleno. V sobotu o tom informoval jeho zamestnávateľ New York Rangers.
Šesťorkin po nešťastnom páde do bránky nezaťažoval pravú nohu, pričom z ľadu mu museli pomôcť odísť spoluhráči.
V polovici druhej tretiny vykorčuľoval ďaleko zo svojho bránkoviska, aby čelil zakončujúcemu hráčovi, a pri rýchlom návrate do bránky spadol.
Tridsaťročný Rus si pri šmýkaní späť do bránkoviska nepríjemne zakliesnil pravú korčuľu o pravú žŕdku a v bolestiach sa zrútil do bránky.
„Je to elitný brankár a nikdy nechcete vidieť, ako sa niekto zraní. Je, samozrejme, pre nás veľmi dôležitým hráčom,“ uviedol podľa agentúry AP tréner Mike Sullivan po prehre 1:3.
Víťaz Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára sezóny 2021/2022 vynechal v minulej sezóne mesiac pre zranenie v dolnej časti tela, čo prispelo k tomu, že Rangers napokon skončili na poslednom mieste Východnej konferencie.
Šesťorkin vstúpil do tejto sezóny vo výbornej forme. V úvodných štyroch stretnutiach dosiahol bilanciu 3 víťazstvá a 1 prehra a priemer 1,76 inkasovaného gólu na zápas.
Minulý týždeň sa stal prvým brankárom v histórii Rangers, ktorý strelil gól. V závere prvého domáceho zápasu New Yorku proti Tampe Bay poslal puk cez celé klzisko do prázdnej bránky súpera.
Rangers získali vlani v lete z Bostonu skúseného brankára Joonasa Korpisala, ktorý by mal plniť úlohu jednotky pri Šesťorkinovej absencii.
Tridsaťdvaročného Fína však minulý týždeň zaradili „jazdci“ na listinu zranených hráčov. Jeho návrat je otázny a jeho zdravotný stav sa má vyhodnocovať z týždňa na týždeň, keďže utrpel zranenie v dolnej časti tela.
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