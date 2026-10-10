Veľká smola pre New York Rangers. Do konca sezóny príde o brankársku jednotku

Zranený Igor Šesťorkin
Zranený Igor Šesťorkin (Autor: TASR/AP)
TASR|10. okt 2026 o 20:10
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Po nešťastnom páde si zranil koleno.

Ruský hokejový brankár Igor Šesťorkin vynechá zvyšok sezóny zámorskej NHL po tom, čo si v noci na sobotu v zápase na ľade Washingtonu poranil pravé koleno. V sobotu o tom informoval jeho zamestnávateľ New York Rangers.

Šesťorkin po nešťastnom páde do bránky nezaťažoval pravú nohu, pričom z ľadu mu museli pomôcť odísť spoluhráči.

V polovici druhej tretiny vykorčuľoval ďaleko zo svojho bránkoviska, aby čelil zakončujúcemu hráčovi, a pri rýchlom návrate do bránky spadol.

Tridsaťročný Rus si pri šmýkaní späť do bránkoviska nepríjemne zakliesnil pravú korčuľu o pravú žŕdku a v bolestiach sa zrútil do bránky.

„Je to elitný brankár a nikdy nechcete vidieť, ako sa niekto zraní. Je, samozrejme, pre nás veľmi dôležitým hráčom,“ uviedol podľa agentúry AP tréner Mike Sullivan po prehre 1:3.

Víťaz Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára sezóny 2021/2022 vynechal v minulej sezóne mesiac pre zranenie v dolnej časti tela, čo prispelo k tomu, že Rangers napokon skončili na poslednom mieste Východnej konferencie.

Šesťorkin vstúpil do tejto sezóny vo výbornej forme. V úvodných štyroch stretnutiach dosiahol bilanciu 3 víťazstvá a 1 prehra a priemer 1,76 inkasovaného gólu na zápas.

Minulý týždeň sa stal prvým brankárom v histórii Rangers, ktorý strelil gól. V závere prvého domáceho zápasu New Yorku proti Tampe Bay poslal puk cez celé klzisko do prázdnej bránky súpera.

Rangers získali vlani v lete z Bostonu skúseného brankára Joonasa Korpisala, ktorý by mal plniť úlohu jednotky pri Šesťorkinovej absencii.

Tridsaťdvaročného Fína však minulý týždeň zaradili „jazdci“ na listinu zranených hráčov. Jeho návrat je otázny a jeho zdravotný stav sa má vyhodnocovať z týždňa na týždeň, keďže utrpel zranenie v dolnej časti tela.

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Zranený Igor Šesťorkin
Zranený Igor Šesťorkin
Veľká smola pre New York Rangers. Do konca sezóny príde o brankársku jednotku
dnes 20:10
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