Ottawa prišla na dlhší čas o svoju hviezdu. Švéd ostal po tvrdom hite ležať na ľade

Švédsky hokejový útočník William Eklund z Ottawy utrpel zranenie členku v zápase NHL proti Philadelphii Flyers (2:1) a svojmu tímu bude chýbať dlhší čas. V sobotu o tom informoval tréner Senators Travis Green.
Dvadsaťtriročný Eklund sa zranil v prvej tretine po tvrdom zákroku obrancu Simona Benoita, keď sa pokúšal získať puk pri mantineli v útočnom pásme.
Po náraze zostal ležať na ľade v bolestiach a museli ho ošetriť členovia zdravotníckeho tímu.
Napokon mu pri odchode z ľadovej plochy pomáhali dvaja spoluhráči, keďže nedokázal zaťažiť ľavú nohu. V štyroch zápasoch prebiehajúcej sezóny zaznamenal gól a asistenciu.
Kanadský klub ho získal v júni výmenou zo San Jose Sharks. Za kalifornský tím odohral pred transferom 252 stretnutí, v ktorých zaznamenal 50 gólov a 113 asistencií.
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„O hráčoch, ktorí sú mimo hry, veľmi nehovoríme. Sústredíme sa na vlastnú hru. Na tých, ktorí hrajú.
Myslím si, že sme viac než schopní vyhrávať zápasy, aj keď máme zranených hráčov. Už sme to dokázali,“ povedal Green, ktorého tím vyhral tri zo štyroch duelov prebiehajúcej sezóny.
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