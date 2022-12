Prichádza po štyroch sezónach. Do Slovana sa vracia odchovanec Fereta

Do Slovana prišiel vystužiť obranu, ktorú v prebiehajúcom ročníku trápia viaceré zranenia. V zostave by sa mal ukázať už v utorkovom zápase proti Nitre.

"Hráča sme pozorovali dlhšiu dobu s výhľadom pre širší káder v prebiehajúcej sezóne a rovnako aj potenciálne pre budúcnosť.

Samuel je typ defenzívneho beka s dobrým hokejovým myslením, pozičnou hrou a solídnym korčuľovaním.

Do zostavy navyše získavame stále mladého hráča vo veku 23 rokov, no so skúsenosťami v extralige, kde odohral už vyše 140 zápasov," povedal športový riaditeľ Oto Haščák.