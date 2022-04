Český novinár: Jágr má ako manažér v Kladne osobitý štýl. Nie vždy sa vyplatí

„Jágr sa netají tým, že do Kladna berie hráčov, ktorým dá priestor, aby vynikli. Ponúka im okrem zárobku aj možnosť, aby si spravili meno. Zároveň razí filozofiu: Pokiaľ sa ti v tíme hrať nechce, radšej odíď,“ povedal v rozhovore pre Sportnet český novinár z Kladenského deníku JAN ŠEJHL .

Aj v päťdesiatich rokoch Jaromír Jágr dokazuje, že mu nerobí problém hrať hokej na najvyššej úrovni. V aktuálnej sezóne nastúpil v českej extralige do 43 zápasov, v ktorých zaznamenal 19 bodov za 8 gólov a 11 asistencií. Aký je jeho športový prínos pre tím?

V prvom rade ide o to, aký je jeho aktuálny zdravotný stav. Často to nevedia ani samotní tréneri Kladna. Aspoň to tak vyzerá. Občas vypadne na mesiac či dva zo zostavy a potom sa zrazu vráti. Najlepšie výkony predvádza práve po určitej pauze.

Koľko rokov môže z vášho pohľadu ešte Jágr odohrať a byť zároveň platným členom tímu?